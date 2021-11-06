Форвард «Вегаса» Айкел рассказал о сроках операции и возвращения на лёд

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел рассказал, что на следующей неделе в пятницу, 12 ноября, ему будет сделана операция по лечению межпозвоночного диска в клинике Денвера. Выполнит процедуру доктор Чад Прусмак.
«Чад был своего рода катализатором всего этого, и он тот, кому я очень, очень и очень доверяю.
Вы всегда надеетесь на лучшее, но готовитесь к худшему. В этом случае, очевидно, надеюсь, что у меня будет трёхмесячное восстановление после операции, а затем я буду готов вернуться к тому, что люблю.
Хочу, чтобы у меня была полная амплитуда движений и не было симптомов, которые сейчас есть. Когда всё это произойдёт, думаю, что именно тогда я и вернусь», – приводит в своём «твиттере» слова Айкела американский журналист Дэвид Шоен.
Напомним, 4 ноября официальный «твиттер» «Вегаса» сообщил, что Айкел стал игроком клуба. В обмен на 25-летнего форварда в «Баффало» отправились нападающие Алекс Так и Пейтон Кребс. Также «клинки» получили 2 драфт-пика.
Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».
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