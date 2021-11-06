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Представлены название и логотип фарм-клуба «Сиэтла» в АХЛ

Представлены название и логотип фарм-клуба «Сиэтла» в АХЛ
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«Сиэтл Кракен» представил название и логотип своего фарм-клуба, который начнёт выступать в Американской хоккейной лиге в сезоне-2022/2023. Название команды — «Коачелла Вэлли Файрбёрдс». На логотипе изображена жар-птица.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Сиэтл Кракен».

Отмечается, что создатели эмблемы вдохновлялись мифическим потомком Кракена – существа, рождённого из легенд.

Жар-птица воплощает дополняющие друг друга противоположности «Кракена» – огонь и лёд, море и пустыню.

Фарм-клуб «Сиэтла» будет играть на Coachella Valley Arena, вместимость которой составит 11 тысяч зрителей. Стадион планируют открыть осенью-зимой 2022 года.

Напомним, «Сиэтл» присоединился к НХЛ в текущем сезоне. Сейчас команда занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 9 очков в 11 играх.

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