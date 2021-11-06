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«Коннор Макдэвид, мама миа. Это гол года». Пьер Лебрюн — о сольном проходе канадца

«Коннор Макдэвид, мама миа. Это гол года». Пьер Лебрюн — о сольном проходе канадца
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Журналист Пьер Лебрюн отреагировал на сольный гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс» (6:5 ОТ).

Пост доступен в официальном «твиттере» Пьера Лебрюна.

«Коннор Макдэвид, мама миа. Это гол года. Невероятно!» — написал Лебрюн у себя в твиттер-аккаунте.

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Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».

В текущем сезоне Макдэвид принял участие в 9 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «+5».

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