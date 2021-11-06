Сиверсон — о своих фолах: отстой, но не хочу много говорить, чтобы не нажить неприятностей
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дэймон Сиверсон высказался о своих 2-минутных удалениях в игре с «Лос-Анджелесом» (2:3 ОТ).
«Это отстой, но не хочу много говорить об этом, чтобы не нажить неприятностей», — приводит слова Сиверсона обозреватель The Athletic Кори Масисак в «Твиттере».
Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:3 ОТ) Сиверсон трижды удалился в 3-м периоде. Один из 2-минутных штрафов защитника «Кингз» реализовали. На 57-й минуте Артур Калиев вывел свою команду вперёд в большинстве с передач Мэтта Роя и Андреаса Атанасиу.
В предыдущих 7 матчах текущего сезона НХЛ Сиверсон удалился только дважды: в первой игре с «Сиэтлом» и во второй — с «Вашингтоном».
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