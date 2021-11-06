КХЛ объяснила перенос матча «Салавата» и отказ минскому «Динамо» в этой просьбе

Континентальная хоккейная лига прокомментировала решение отменить матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» и рассказала, почему не отреагировала также на просьбу минского «Динамо».

«Ситуации минского «Динамо» и «Салавата Юлаева» отличаются. Матч «Салавата Юлаева» отменён, так как команда отправилась на изоляцию по требованию властей, а именно по постановлению Роспотребнадзора Республики. В Минске таких требований от местных властей не было», – сообщила корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину пресс-служба лиги.

Напомним, после игры с минчанами заболели несколько хоккеистов «Салавата», затем аналогичная ситуация была в московском «Динамо». В последних двух играх минчане играют в усечённом составе с двумя парами защитников. На матч со «Спартаком» белорусская команда заявила три звена.