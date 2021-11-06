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КХЛ объяснила перенос матча «Салавата» и отказ минскому «Динамо» в этой просьбе

КХЛ объяснила перенос матча «Салавата» и отказ минскому «Динамо» в этой просьбе
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Континентальная хоккейная лига прокомментировала решение отменить матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» и рассказала, почему не отреагировала также на просьбу минского «Динамо».

«Ситуации минского «Динамо» и «Салавата Юлаева» отличаются. Матч «Салавата Юлаева» отменён, так как команда отправилась на изоляцию по требованию властей, а именно по постановлению Роспотребнадзора Республики. В Минске таких требований от местных властей не было», – сообщила корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину пресс-служба лиги.

Напомним, после игры с минчанами заболели несколько хоккеистов «Салавата», затем аналогичная ситуация была в московском «Динамо». В последних двух играх минчане играют в усечённом составе с двумя парами защитников. На матч со «Спартаком» белорусская команда заявила три звена.

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