Минское «Динамо» в усечённом составе обыграло московский «Спартак» в овертайме

Сегодня, 6 ноября, в Москве на арене «Мегаспорт» «Спартак» принимал минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

На 2-й минуте Владимир Алистров вывел гостей вперёд после передач Дмитрия Дерябина и Никиты Пышкайло, на 18-й Джейк Виртанен в большинстве сравнял счёт после ассистов Максима Цыплакова и Эмиля Петтерссона.

На 24-й Мальте Стрёмваль вновь вывел минчан вперёд с передачи Пышкайло, а на 25-й Николай Чебыкин вновь установил равенство. Ему ассистировали Игорь Швырёв и Олег Евенко. На 37-й Дмитрий Буйницкий реализовал отложенный штраф с передач Стрёмвалля и Тейлора Бека, а на 46-й Виртанен оформил дубль с передач Петтерссона и Йори Лехтеря.

В овертайме шайбу забросил Маттиас Теденбю.

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