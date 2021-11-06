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Минское «Динамо» в усечённом составе обыграло московский «Спартак» в овертайме

Минское «Динамо» в усечённом составе обыграло московский «Спартак» в овертайме
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Сегодня, 6 ноября, в Москве на арене «Мегаспорт» «Спартак» принимал минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

На 2-й минуте Владимир Алистров вывел гостей вперёд после передач Дмитрия Дерябина и Никиты Пышкайло, на 18-й Джейк Виртанен в большинстве сравнял счёт после ассистов Максима Цыплакова и Эмиля Петтерссона.

На 24-й Мальте Стрёмваль вновь вывел минчан вперёд с передачи Пышкайло, а на 25-й Николай Чебыкин вновь установил равенство. Ему ассистировали Игорь Швырёв и Олег Евенко. На 37-й Дмитрий Буйницкий реализовал отложенный штраф с передач Стрёмвалля и Тейлора Бека, а на 46-й Виртанен оформил дубль с передач Петтерссона и Йори Лехтеря.

В овертайме шайбу забросил Маттиас Теденбю.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Алистров (Дерябин, Пышкайло) – 01:54' (5x5)   1:1 Виртанен (Цыплаков, Петтерссон) – 17:03' (5x4)   1:2 Стрёмвалль (Пышкайло) – 23:58' (5x5)   2:2 Чебыкин (Швырёв, Евенко) – 24:36' (5x5)   2:3 Буйницкий (Стрёмвалль, Бек) – 37:43' (6x5)   3:3 Виртанен (Петтерссон, Лехтеря) – 45:35' (5x5)   3:4 Теденбю (Бек, Альмквист) – 60:24' (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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