Журналист The Athletic сравнил гол Макдэвида с проходом Майкла Джордана

Журналист The Athletic Скотт Веллер поделился мнением о заброшенной шайбе форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» после сольного прохода, где он обыграл четверых хоккеистов.



«До сих пор не могу поверить, что Коннор Макдэвид только что провёл игру айзо, как будто он был Майклом Джорданом. Он махнул своим товарищам по команде на боковую линию и сказал: «Я понял», один в четыре», – написал Веллер в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Эдмонтону» удалось отыграться со счёта 1:4, однако затем благодаря второй заброшенной шайбе Зибанеджада «Рейнджерс» вновь вышли вперёд, но не сумели удержать своё преимущество и уступили после овертайма со счётом 5:6.