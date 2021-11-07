Московское «Динамо» не будет обменивать Вадима Шипачёва. Об этом заявил президент клуба

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал последние слухи, которые появились в прессе вокруг клуба.

«Не буду скрывать, что данные слухи удивили даже высшее руководство клуба, и меня в том числе. Но спешу успокоить всех болельщиков — никаких обменов с участием наших лидеров, включая капитана команды, не планируется. Вадим Шипачёв — это не просто лидер динамовцев и главная звезда лиги. Это опытный игрок и мастер, который помогает нашим молодым хоккеистам становиться лучше и сильнее.

Информация о многомиллионных долгах не соответствует действительности. Да, у нас действительно есть некоторые незакрытые обязательства, но мы усиленно работаем над исправлением этой ситуации», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.