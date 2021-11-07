Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» не будет обменивать Вадима Шипачёва. Об этом заявил президент клуба

Московское «Динамо» не будет обменивать Вадима Шипачёва. Об этом заявил президент клуба
Комментарии

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал последние слухи, которые появились в прессе вокруг клуба.

«Не буду скрывать, что данные слухи удивили даже высшее руководство клуба, и меня в том числе. Но спешу успокоить всех болельщиков — никаких обменов с участием наших лидеров, включая капитана команды, не планируется. Вадим Шипачёв — это не просто лидер динамовцев и главная звезда лиги. Это опытный игрок и мастер, который помогает нашим молодым хоккеистам становиться лучше и сильнее.

Информация о многомиллионных долгах не соответствует действительности. Да, у нас действительно есть некоторые незакрытые обязательства, но мы усиленно работаем над исправлением этой ситуации», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Новость по теме
Агент Шипачёва прокомментировал слух, что «Динамо» ищет обмен его клиенту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021