Московское «Динамо» не будет обменивать Вадима Шипачёва. Об этом заявил президент клуба

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал последние слухи, которые появились в прессе вокруг клуба.
«Не буду скрывать, что данные слухи удивили даже высшее руководство клуба, и меня в том числе. Но спешу успокоить всех болельщиков — никаких обменов с участием наших лидеров, включая капитана команды, не планируется. Вадим Шипачёв — это не просто лидер динамовцев и главная звезда лиги. Это опытный игрок и мастер, который помогает нашим молодым хоккеистам становиться лучше и сильнее.
Информация о многомиллионных долгах не соответствует действительности. Да, у нас действительно есть некоторые незакрытые обязательства, но мы усиленно работаем над исправлением этой ситуации», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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