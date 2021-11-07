«Каролина» упустила возможность повторить рекорд НХЛ по победной серии со старта сезона
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, прервала девятиматчевую победную серию. Таким образом, «ураганы» упустили возможность повторить рекорд НХЛ по победной серии со старта сезона. Рекорд установил «Торонто Мэйпл Лифс» в чемпионате-1993/1994 – 10 матчей. В сезоне-2006/2007 это достижение повторил «Баффало Сэйбрз».
В составе победителей забивали Энтони Дюклер, Фрэнк Ватрано, Антон Лунделль и Патрик Хёрнквист. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал.
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