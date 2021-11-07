Тротц: «сухарь» Сорокина не удивляет. У него могло быть уже пять шат-аутов. Он поймал ритм

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:0) прокомментировал игру голкипера Ильи Сорокина. Российскому вратарю удалось отразить 24 броска по воротам и оформить третий шат-аут в нынешнем сезоне.

«Его «сухарь» не удивляет, вы видели это в прошлом году, в плей-офф. Это же его третий «сухарь»? В Чикаго мы пропустили за 30 секунд до конца, в Монреале не выпустили свою обычную бригаду большинства и пропустили. Так что у Сорокина уже могло бы быть пять шат-аутов. Он поймал хороший ритм, это вратарь высокого уровня», — цитирует Тротца sny.tv.

В составе победителей отличились открывший счёт Андерс Ли и Брок Нельсон, подведший черту под матчем.