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Бриндамор – о столкновении Раанты с Ломбергом: уверен, что у Антти сотрясение мозга

Бриндамор – о столкновении Раанты с Ломбергом: уверен, что у Антти сотрясение мозга
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Голкипер «Каролины Харрикейнз» Антти Раанта не смог продолжить матч с «Флоридой Пантерз» после столкновения с Райаном Ломбергом. У вратаря сотрясение мозга.

«Вы, наверное, лучше рассмотрели это, чем. Это тяжело, когда я смотрю только вживую, так что я не особо видел этот момент, только в игре. Видеотренеры рассмотрели этот эпизод.

Раанта выглядел в порядке после игры, но я уверен, что у него сотрясение мозга. Он получил удар в голову. Я не уверен, но предполагаю, что это это именно так», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор на пресс-конференции.

Видео столкновения можно посмотреть здесь.

Встреча команд прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой »Флориды» со счётом 5:2.

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