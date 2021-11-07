Бриндамор – о столкновении Раанты с Ломбергом: уверен, что у Антти сотрясение мозга
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Голкипер «Каролины Харрикейнз» Антти Раанта не смог продолжить матч с «Флоридой Пантерз» после столкновения с Райаном Ломбергом. У вратаря сотрясение мозга.
«Вы, наверное, лучше рассмотрели это, чем. Это тяжело, когда я смотрю только вживую, так что я не особо видел этот момент, только в игре. Видеотренеры рассмотрели этот эпизод.
Раанта выглядел в порядке после игры, но я уверен, что у него сотрясение мозга. Он получил удар в голову. Я не уверен, но предполагаю, что это это именно так», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор на пресс-конференции.
Видео столкновения можно посмотреть здесь.
Встреча команд прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой »Флориды» со счётом 5:2.
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