Дедунов: сейчас важно обыгрывать всех. Для нас плей-офф, можно сказать, уже начался

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился ожиданиями от матча с «Динамо», который состоится 7 ноября в 17:00 мск.

«Выдохнул ли после первого гола в сезоне в Уфе? Да, конечно. Всегда тяжело играть, когда вроде стараешься забивать, бросаешь, но шайба не заходит. Это тяжеловато психологически, но стараешься концентрироваться на других полезных моментах для команды. А так да, это должно придать дополнительных сил и эмоций.

Подрезал Хартикайнена перед голом? Мне кажется, что у него больше конёк проскользнул. Может, я подрезал, но как будто с коньком что-то случилось — он так резко упал.

Там Дамир Шарипзянов забрасывал или отдавал пас Петеру Цегларику, Петер забросил, поборолся — она мне выскочила из-за ворот, вот и всё. Завёл её в пустые.

Насколько завела команду эта победа над «Салаватом»? Да, мы всегда играем с «Салаватом» кость в кость, поэтому важно побеждать в таких очных встречах. Уфа, «Ак Барс», «Динамо» — это всегда придаёт сил и эмоций. Конечно, сейчас важно всех обыгрывать, для нас плей-офф, можно сказать, уже начался. Поэтому надо играть и побеждать.

«Динамо»? Вокруг любой команды всегда есть какие-то слухи, кто-то что-то пишет. Не нужно особо обращать внимание, потому что если читать все слухи, высказывания, комментарии, то можно психологически подсесть, хотя кто как… Это их проблемы, мы должны решать свои, выходить и играть.

Наше звено всегда заточено на оборону: строго играть в обороне, дать передохнуть ребятам из первых звеньев. Надо действовать внимательнее, не пропускать контратаки. Знаю, что там есть хорошие исполнители, которые могут превратить один момент в гол.

Травмированные есть всегда, поэтому здесь шанс у тех, кто мало играет, у нас, как-то реализовать себя, показать, что где-то тоже можем подтащить. Травмированные всегда есть и будут. Надо выходить. Пускай ребята поскорее выздоравливают, они нам нужны», – цитирует Дедунова официальный сайт «Авангарда».