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Лавиолетт: в первом периоде «Вашингтон» спал, во втором – нас переработали

Лавиолетт: в первом периоде «Вашингтон» спал, во втором – нас переработали
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча с «Филадельфией Флайерз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

«Соперник был быстрее нас во всех трёх зонах. А когда соперник быстрее тебя в твоей зоне, он будет наносить много бросков и чувствовать себя комфортно. Нам просто нужно было играть лучше. В первом периоде мы спали, во втором нас переработали, а третий для нас стал лучшим», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Вашингтон» продлил серию поражений до трёх матчей, а «Филадельфия» одержала вторую победу за последние три встречи.

В текущем сезоне набрал 14 очков после 11 встреч и сейчас располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

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