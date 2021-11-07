Лавиолетт: в первом периоде «Вашингтон» спал, во втором – нас переработали
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча с «Филадельфией Флайерз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
«Соперник был быстрее нас во всех трёх зонах. А когда соперник быстрее тебя в твоей зоне, он будет наносить много бросков и чувствовать себя комфортно. Нам просто нужно было играть лучше. В первом периоде мы спали, во втором нас переработали, а третий для нас стал лучшим», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Вашингтон» продлил серию поражений до трёх матчей, а «Филадельфия» одержала вторую победу за последние три встречи.
В текущем сезоне набрал 14 очков после 11 встреч и сейчас располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции.
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