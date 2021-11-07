Каменев оформил дубль в первом периоде матча со СКА. Он перешёл из клуба в октябре

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Владислав Каменев, который отличился на 13-й и 15-й минутах. Отметим, что 25-летний хоккеист в октябре перешёл из СКА в московский клуб.

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Каменев провёл за СКА семь матчей в нынешнем сезоне, отдав одну голевую передачу. В составе ЦСКА форвард принял участие в восьми встречах, имея в своём активе 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+1».