ЦСКА одержал крупную победу над СКА. Каменев набрал 3 результативных очка

ЦСКА обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



На 13-й минуте открыл счёт нападающий хозяев Владислав Каменев. Москвичи выиграли борьбу у лицевого борта, после чего вывели Каменева на чистый лёд — бросок с кистей получился точно в угол ворот СКА. Через две минуты форвард оформил дубль, забросив шайбу в большинстве. Каменев получил передачу от Михаила Григоренко в центр зоны, откуда в касание щёлкнул — шайба залетела в нижний угол ворот.



На 50-й минуте в большинстве третью шайбу москвичей забросил Лукас Валльмарк, совершив кистевой бросок из правого круга вбрасывания. Ассистенты – Нестеров и Каменев. На 58-й минуте ЦСКА забросил ещё одну шайбу, отличился в ситуации «5 на 4» шведский форвард Юаким Нордстрём. Ассистировали ему Константин Окулов и Максим Соркин.



ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 35 очков. СКА продолжает лидировать на Западе, набрав 39 баллов после 28 сыгранных встреч.



В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 15 ноября, а СКА сыграет дома с «Локомотивом» 17 ноября.