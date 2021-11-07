Гусев: наверное, за два года в КХЛ изменилось почти всё. Только ЦСКА играет одинаково

Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал игру клуба в матче с ЦСКА (0:4).



«Играли неплохо, в большинстве создавали моменты. Может, было недостаточно помехи вратарю, он видел много бросков и уверенно с ними справлялся. Моменты были, просто надо было их реализовать.



Физически чувствую себя хорошо. Пока не могу забить, привыкаю к партнёрам, к команде. Много всего нового – те же комбинации в большинстве, постоянно что-то пробуем. Думаю, перерыв нам очень нужен. Надо поработать, понять, кто и что делает. Думаю, после него будет намного лучше, и я сам начну забивать, и команда начнёт больше выигрывать.



Тяжёлый вопрос, что изменилось в КХЛ и ЦСКА за два года, что меня здесь не было. Наверное, почти всё изменилось, только ЦСКА как тогда, так и сейчас играет в одинаковый хоккей. Я только один матч сейчас сыграл с ЦСКА, но они играют плотно в своей зоне, в обороне, стараются не давать шансов подойти к хорошим позициям, чтобы забить.



Капитанская нашивка — это в любом случае очень приятно. Значит, мне доверяют, значит, надо показывать свои лучшие качества и помогать команде выигрывать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.