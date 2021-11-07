Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв: сегодня обо мне написали хорошую новость. То, что было, уже ничего не помню

Шипачёв: сегодня обо мне написали хорошую новость. То, что было, уже ничего не помню
Комментарии

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:1) прокомментировал информацию, что он остаётся в клубе.

«Сегодня же написали хорошую новость обо мне. То, что было, уже ничего не помню. Живём сегодняшним днём. Сегодня написали, и всё отлично. Готовимся хорошо провести неделю без игр: будут тренировки, будут выходные. Попрём дальше с новыми силами», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв выступает за бело-голубых с 2018 года. Он провёл за клуб 232 матча, в которых набрал 261 (76+185) очко при показателе полезности «+91».

Также в КХЛ 34-летний форвард играл за «Северсталь» (2008-2013) и дважды — за СКА (2013-2017, 2017-2018). На его счету 795 матчей в лиге, в которых он сумел заработать 778 (248+530) результативных баллов при общей полезности «+209».

Новость по теме
Московское «Динамо» не будет обменивать Вадима Шипачёва. Об этом заявил президент клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021