Шипачёв: сегодня обо мне написали хорошую новость. То, что было, уже ничего не помню

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:1) прокомментировал информацию, что он остаётся в клубе.
«Сегодня же написали хорошую новость обо мне. То, что было, уже ничего не помню. Живём сегодняшним днём. Сегодня написали, и всё отлично. Готовимся хорошо провести неделю без игр: будут тренировки, будут выходные. Попрём дальше с новыми силами», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Шипачёв выступает за бело-голубых с 2018 года. Он провёл за клуб 232 матча, в которых набрал 261 (76+185) очко при показателе полезности «+91».
Также в КХЛ 34-летний форвард играл за «Северсталь» (2008-2013) и дважды — за СКА (2013-2017, 2017-2018). На его счету 795 матчей в лиге, в которых он сумел заработать 778 (248+530) результативных баллов при общей полезности «+209».
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