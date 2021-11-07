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Главный тренер «Динамо» рассказал, кто из травмированных может помочь команде после паузы

Главный тренер «Динамо» рассказал, кто из травмированных может помочь команде после паузы
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в игре с «Авангардом» (3:1), а также сообщил о тех игроках, которые смогут помочь команде после паузы на сборные.

«Игра О’Делла и других центров «Динамо» на вбрасываниях стала ключом к победе? Мы прекрасно понимали, что Корбан Найт очень хорошо играет на «точке». Поэтому делали акцент на этом компоненте. Но вообще, если выигрываешь вбрасывание, то лишаешь соперника шайбы и владеешь преимуществом. Это один из главных элементов.

Восстановить все повреждения за европаузу у нас не получится, потому что сроки этого не позволяют. А то, что пауза в чемпионате наступила вовремя для нас, это я согласен с вами. Войнов тоже получил травму, но думаю, что после перерыва он будет играть. Под вопросом – Клинкхаммер, Линдберг, Фёдоров. Скажем так, они могут появиться в первых играх. У Ефремова и Якимова – тонкая грань: либо они появятся сразу после паузы, либо после первых игр. Они рядышком», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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