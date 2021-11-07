«Йокерит» вышел на первое место в Западной конференции, уверенно обыграв рижское «Динамо»

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гостях обыграв рижское «Динамо» со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в Риге.



На 17-й минуте счёт в большинстве открыл американский форвард гостей Брайан О'Нилл с передачи Ханнеса Бьёрниннена. На 31-й минуте удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки нападающий Никлас Йенсен, ему ассистировали О'Нилл и Алекс Грант.



Третью шайбу в ворота латвийской команды отправил Теэму Турунен на 39-й минуте, ассистенты — Грант и Калле Коссила. На 45-й минуте в ситуации «5 на 4» четвёртую шайбу «Йокерита» забросил Алекс Грант с передачи Джордана Шрёдера.



На 55-й минуте хозяева смогли забросить одну шайбу, отметился форвард Хантер Шинкарук, голевой пас отдал Нериюс Алишаускас.



«Йокерит» набрал 40 очков после 27 матчей, опередив в таблице СКА (39).