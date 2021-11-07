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«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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17:50 Мск
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«Йокерит» вышел на первое место в Западной конференции, уверенно обыграв рижское «Динамо»

«Йокерит» вышел на первое место в Западной конференции, уверенно обыграв рижское «Динамо»
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Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гостях обыграв рижское «Динамо» со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в Риге.

На 17-й минуте счёт в большинстве открыл американский форвард гостей Брайан О'Нилл с передачи Ханнеса Бьёрниннена. На 31-й минуте удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки нападающий Никлас Йенсен, ему ассистировали О'Нилл и Алекс Грант.

Третью шайбу в ворота латвийской команды отправил Теэму Турунен на 39-й минуте, ассистенты — Грант и Калле Коссила. На 45-й минуте в ситуации «5 на 4» четвёртую шайбу «Йокерита» забросил Алекс Грант с передачи Джордана Шрёдера.

На 55-й минуте хозяева смогли забросить одну шайбу, отметился форвард Хантер Шинкарук, голевой пас отдал Нериюс Алишаускас.

«Йокерит» набрал 40 очков после 27 матчей, опередив в таблице СКА (39).

КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Бьёрнинен) – 16:40' (5x4)   0:2 Йенсен (О'Нилл, Грант) – 30:39' (5x4)   0:3 Турунен (Грант, Коссила) – 38:48' (5x5)   0:4 Грант (Шрёдер) – 44:01' (5x4)   1:4 Шинкарук (Алишаускас) – 54:46' (5x5)
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