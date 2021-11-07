Дыбленко — о поражении от «Торпедо»: обе команды играли сегодня на максимуме возможностей

Защитник «Сочи» Ярослав Дыбленко прокомментировал игру команды в матче с «Торпедо» (1:5).



«Хорошая игра. Сыграли в Риге, сегодня в Нижнем Новгороде, на трибунах не было болельщиков, что было очень непривычно. В Нижнем болельщики всегда очень активно поддерживают свою команду. Игра была активной. Команда «Торпедо» хотела выиграть. Они наш прямой конкурент, мы с ними боремся за место в плей-офф. Обе команды играли сегодня на максимуме возможностей.



Насколько ситуация с травмами Колготина и Бабенко влияет на тех, кто остаётся на скамейке? Не скажу, что особо влияет. Все готовы к этому. В хоккее есть большой риск повреждений. Это контактный вид спорта, шайба летает с очень большой скоростью. Мы поддержали ребят. Очень жаль, что они получили травмы в начале игры, мы за них очень переживали. На команду это не повлияло. Мы продолжали выходить на лёд и старались показать свой максимум.



Были хорошие моменты, которые вратарь «Торпедо» не дал нам реализовать. Тут судить тяжело. Может быть, мы неудачно сыграли, чтобы забить. Как показывает статистика, мы забили всего одну шайбу, значит, вратарь сыграл хорошо. Были моменты, были броски, но вратарь «Торпедо» выглядел здорово.



Звук трибун более привычен для игроков, чем тишина. Когда на трибунах никого нет, складывается ощущение, что играем тренировочный матч. Не обращаем внимания, что именно кричат с трибун на выездных матчах, но поддержка на трибунах – это то, к чему привыкли игроки. Когда болельщики гонят свою команду, ты тоже начинаешь выкладываться по полной.



В чём причина такой неудачной игры в обороне? Знаете, у тех ворот тоже были моменты. Если бы мы реализовали свои моменты, этот матч был бы похож на нашу игру с «Автомобилистом». Думаю, если бы у нас сегодня удалась реализация, счёт мог бы быть 7:7. Они где-то поудачливее сыграли, где-то реализовали свои моменты. Возможно, мы совершили больше ошибок сегодня, отсюда такой результат», — цитирует Дыбленко пресс-служба «Сочи».