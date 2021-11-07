Сын Овечкина поучаствовал в тренировке «Вашингтона» вместе с отцом

Сергей Овечкин, сын российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поучаствовал в тренировке клуба.
Он вышел на лёд вместе с папой и другими игроками команды, нанеся несколько бросков по воротам, а также отдав голевую передачу Тому Уилсону.
В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 11 матчей набрав 14 очков. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Баффало Сэйбрз». Встреча пройдёт во вторник, 9 ноября, начало — в 3:00 мск.
Овечкин принял участие во всех 11 играх, набрав 18 (10+8) очков при показателе полезности «+8». Также 36-летний форвард продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, забросив 740 шайб за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894 шайбы.
- 7 ноября 2021
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