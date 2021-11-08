Олимпийский чемпион Каспарайтис оценил шансы сборной России на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис подчеркнул, что не сомневается в том, что тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым справится с подготовкой сборной России к зимним Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Пока в США не особо говорят про грядущую Олимпиаду. Думаю, у всех есть шанс. Конечно, у России тоже очень сильная сборная и тренерский штаб. Думаю, Алексей Жамнов и его штаб как следует подготовят сборную к Играм. Мы встречались в США, общались, мы очень давно друга знаем. И с Лёшей, и Серёгой Гончаром, и с Илюхой Ковальчуком мы давно друг друга знаем. Эти люди знают ребят, настроят их, они всех и всё знают.

Конечно, всё может быть, но я верю в парней. Все надеются, все хотят сыграть здорово и выиграть олимпийские медали, в том числе и золотые. Это было бы большое достижение. Но не забывайте, что есть канадцы, американцы, шведы, финны. Будет очень тяжело!» — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.