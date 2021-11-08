Каспарайтис – о суперголе Макдэвида: это как я, в пивной лиге такие же забиваю

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал красивейшую заброшенную шайбу в исполнении 24-летнего звёздного канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ).

«Супергол Макдэвида в ворота «Рейнджерс»? Это как я, он так же забивает. Я, когда выхожу и играю в пивной лиге, то забрасываю такие же шайбы. Я тоже так умею (смеётся)», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».