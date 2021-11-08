«Жаль, что он рано может закончить с хоккеем». Каспарайтис оценил назначение Ковальчука

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил мнение о назначении известного 38-летнего российского хоккеиста Ильи Ковальчука на должность менеджера по работе с игроками НХЛ в национальной команде.

«Назначение Ильи Ковальчука менеджером в сборную России на Олимпиаду? Жаль, что Илья так рано может закончить с хоккеем. Илья – очень уважаемый человек. Все ребята его знают, уверен, что у Ковальчука всё получится. Опять же, его все знают, он точно найдёт общий язык с игроками, у Ильи полно положительных качеств, это настоящий лидер», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.