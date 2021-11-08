«Жаль, что он рано может закончить с хоккеем». Каспарайтис оценил назначение Ковальчука

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил мнение о назначении известного 38-летнего российского хоккеиста Ильи Ковальчука на должность менеджера по работе с игроками НХЛ в национальной команде.
«Назначение Ильи Ковальчука менеджером в сборную России на Олимпиаду? Жаль, что Илья так рано может закончить с хоккеем. Илья – очень уважаемый человек. Все ребята его знают, уверен, что у Ковальчука всё получится. Опять же, его все знают, он точно найдёт общий язык с игроками, у Ильи полно положительных качеств, это настоящий лидер», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.
- 8 ноября 2021
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:07
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
08:45
-
08:38
-
08:24
-
08:15
-
06:48
-
06:35
-
06:02
-
05:42
-
04:40
-
03:40
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:53
-
23:34
-
23:16
-
23:11
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:03
-
21:47
-
21:32
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
20:51