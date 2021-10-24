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Гончар — о Ковальчуке: подобный опыт был у Буре на ОИ в Турине. Повезло, что Илья с нами

Гончар — о Ковальчуке: подобный опыт был у Буре на ОИ в Турине. Повезло, что Илья с нами
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Тренер сборной России Сергей Гончар поделился мнением о назначении Ильи Ковальчука на должность менеджера по работе с игроками НХЛ в национальной команде.

«Положительно воспринял это назначение, ведь у него огромный опыт, и с ребятами всеми у него связи хорошие. Подобный же опыт был, когда Паша Буре был менеджером в Турине. Ковальчука я знаю хорошо как человека, знаю, как он ко всему подходит. Нам повезло, что он с нами работает.

Прилечу в Москву в декабре? Да, Кубок Первого канала будет первым турниром, где мы соберёмся вместе. Может, чуть раньше прилечу, может, чуть задержусь после турнира – эти моменты мы ещё прорабатываем», – цитирует Гончара «РИА Новости Спорт».

Турнирная таблица ОИ - 2022

Напомним, кроме Гончара в тренерский штаб национальной команды вошли Евгений Набоков, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера.

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