Берюбе: Костин провёл неплохой матч, он делал много хорошего
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского форварда Клима Костина во встрече с «Анахайм Дакс» (1:4).
«Клим провёл неплохой матч. У него были хорошие шансы отличиться. В первом периоде он, пожалуй, должен был забивать. В целом он был нацелен на шайбу, нанес три или четыре броска, делал много хорошего», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Костин провёл девять матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал в них четыре очка: забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
После 10 игр «Сент-Луис» с 15 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, отставая от «Миннесоты Уайлд» на одно очко. Правда, у «Уайлд» сыграно на одну встречу больше.
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