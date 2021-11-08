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Буре – о Ничушкине и Кузнецове: тебе говорят: «Это нельзя», а ты это делаешь

Буре – о Ничушкине и Кузнецове: тебе говорят: «Это нельзя», а ты это делаешь
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре поделился мнением о том, что хоккеистов Валерия Ничушкина и Евгения Кузнецова ловили на запрещённых препаратах.

«Ничушкину и Кузнецову надо обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне? Да, конечно, ты можешь туда обратиться. Если тебе не нравятся санкции, под которые ты попал, то иди в суд. Но что ты там скажешь?

Нам очень хотелось бы, чтобы у Кузнецова и Ничушкина не было проблем. Но достаточно сложно предъявить какие-то аргументы, если человек попался на запрещенном препарате, да еще в соревновательном периоде.

Вот что ты можешь сказать в его защиту? Тебе говорят: «Это нельзя», а ты это делаешь. Какие у тебя потом аргументы, если ты попался на этом? Что ты можешь в суде сказать? Что ты не попался? Но ведь это не так.

Да, возможны разные юридические ходы, есть история прецедентов, и какие-то случаи вытаскивали. Но очень сложно аргументировать, когда человек допускает очевидное нарушение», – цитирует Буре «Матч ТВ».

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