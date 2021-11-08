Воронков – капитан сборной России на Кубке Карьяла, Хуснутдинов и Никишин – ассистенты

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ объявил капитанов и его ассистентов на Кубке Карьяла.



«Капитаном планируется Воронков, ассистентами будут Хуснутдинов и Никишин. По вратарям пока не могу точно сказать по планам на игры, но ни для кого не секрет, что на Аскарова мы рассчитываем на МЧМ, поэтому он обязательно получит практику на этом турнире.



Как распределится остальное время между вратарями, ещё будем решать», – сказал Браташ на пресс-конференции.

В тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Напомним, Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.