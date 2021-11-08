Вудкрофт вызвал в сборную Беларуси 30 игроков. Пять из них – россияне

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт вызвал в тренировочный лагерь 30 хоккеистов. В ростер попали три вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Пять хоккеистов – россияне. Это Роман Горбунов, Сергей Большаков, Даниил Мокрушев, Максим Мельников, Егор Гайнетдинов.



Состав сборной:

Вратари: Константин Шостак («Северсталь»), Сергей Большаков («Динамо» Минск), Иван Кульбаков («Динамо» Москва).



Защитники: Данила Паливко («Адмирал»), Дмитрий Дерябин, Сергей Сапего, Павел Денисов, Владислав Еременко (все – «Динамо» Минск), Михаил Ковалев, Павел Воронов (оба – «Гомель»), Илья Сушко («Брест»), Роман Дюков, Даниил Бокун (оба – «Шахтер»), Артем Волченков, Данил Мокрушев (оба – «Металлург»).



Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов (все – «Динамо» Минск), Герман Нестеров («Витязь»), Александр Скоренов («СКА-Нева»), Иван Дроздов («Спартак»), Артур Гаврус («Металлург»), Егор Гайнетдинов («Юность»), Олег Качеловский, Нассер Субхи (оба – «Барс»), Илья Литвинов (АКМ), Даниил Собко («Лида»), Алексей Котеловский («Шахтер»), Максим Мельников («Локомотив»), Никита Ремезов («Неман»).