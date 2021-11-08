Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вудкрофт вызвал в сборную Беларуси 30 игроков. Пять из них – россияне

Вудкрофт вызвал в сборную Беларуси 30 игроков. Пять из них – россияне
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт вызвал в тренировочный лагерь 30 хоккеистов. В ростер попали три вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Пять хоккеистов – россияне. Это Роман Горбунов, Сергей Большаков, Даниил Мокрушев, Максим Мельников, Егор Гайнетдинов.

Состав сборной:

Вратари: Константин Шостак («Северсталь»), Сергей Большаков («Динамо» Минск), Иван Кульбаков («Динамо» Москва).

Защитники: Данила Паливко («Адмирал»), Дмитрий Дерябин, Сергей Сапего, Павел Денисов, Владислав Еременко (все – «Динамо» Минск), Михаил Ковалев, Павел Воронов (оба – «Гомель»), Илья Сушко («Брест»), Роман Дюков, Даниил Бокун (оба – «Шахтер»), Артем Волченков, Данил Мокрушев (оба – «Металлург»).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов (все – «Динамо» Минск), Герман Нестеров («Витязь»), Александр Скоренов («СКА-Нева»), Иван Дроздов («Спартак»), Артур Гаврус («Металлург»), Егор Гайнетдинов («Юность»), Олег Качеловский, Нассер Субхи (оба – «Барс»), Илья Литвинов (АКМ), Даниил Собко («Лида»), Алексей Котеловский («Шахтер»), Максим Мельников («Локомотив»), Никита Ремезов («Неман»).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021