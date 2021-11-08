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Ничушкин и Макар вернулись в состав «Колорадо» перед матчем с «Ванкувером»

Ничушкин и Макар вернулись в состав «Колорадо» перед матчем с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и защитник Кейл Макар смогут помочь клубу в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувером», передаёт слова главного тренера клуба Джареда Беднара в «Твиттере» журналист Петер Бауф.

Ничушкин не играл с 14 октября, проведя единственный матч в сезоне с «Чикаго», проведя на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».

Макар пропустил два последних матча клуба с «Коламбусом» (4:5, ОТ, 2:4).

«Колорадо» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 10 матчей набрав 9 очков. Матч между «Эвеланш» и «Кэнакс» пройдёт в пятницу, 12 ноября. Начало — в 5:00 мск.

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