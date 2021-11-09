Панарин сделал ассистентский дубль в игре с «Флоридой». Его гол отменили после просмотра

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Завершён 2-й период, хозяева ведут – 4:0.

Второй период получился насыщенным для 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Он отметился двумя результативными передачами – на Криса Крайдера и Райана Строума. При этом, ранее он сумел отличиться и заброшенной шайбой, которая затем была отменена после тренерского запроса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, на счету Панарина 13 (2+11) очков в 13 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-4».