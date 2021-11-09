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42 сэйва Шестёркина и 2 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

42 сэйва Шестёркина и 2 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. У гостей отличились Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист. На счету Артемия Панарина две результативные передачи. Игорь Шестёркин совершил 42 сэйва.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 07:52' (5x4)   2:0 Фокс (Гудроу, Зибанеджад) – 19:54' (4x5)   3:0 Миллер (Крайдер) – 32:48' (4x4)   4:0 Строум (Панарин, Труба) – 33:18' (4x4)   4:1 Луостаринен (Хёрнквист, Марчмент) – 40:20' (5x5)   4:2 Райнхарт (Типпетт, Гудас) – 58:34' (5x5)   4:3 Хёрнквист (Барков) – 59:20' (6x5)
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