42 сэйва Шестёркина и 2 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В составе победителей забивали Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. У гостей отличились Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист. На счету Артемия Панарина две результативные передачи. Игорь Шестёркин совершил 42 сэйва.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.