42 сэйва Шестёркина и 2 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. У гостей отличились Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист. На счету Артемия Панарина две результативные передачи. Игорь Шестёркин совершил 42 сэйва.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
- 9 ноября 2021
-
06:03
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:07
-
04:58
-
04:51
-
04:45
-
04:44
-
04:37
-
04:27
-
04:21
-
04:12
-
04:06
-
04:01
-
03:56
-
03:40
-
03:28
-
00:00
- 8 ноября 2021
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
21:45
-
21:36
-
20:58
-
20:40
-
20:14
-
19:21
-
19:00
-
18:28
-
18:10
-
17:49