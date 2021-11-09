Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Гретцки

Сегодня российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3), и теперь на его счету 741 гол в карьере в НХЛ.



Достижение этого результата позволило Овечкину войти в топ-4 снайперов НХЛ всех времён. Его возглавляет Уэйн Гретцки (894 гола), на втором месте Горди Хоу (801), третью строчку занимает Яромир Ягр (766), а четвёртую делит вместе с Овечкиным Бретт Халл (741).



До рекордного показателя Гретцки Александра сейчас отделяют 153 заброшенные шайбы. 154-й точный бросок сделает Александра лучшим снайпером в истории НХЛ. Напомним, минувшим летом Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на 5 сезонов, по его окончании Овечкину будет 40 лет.

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