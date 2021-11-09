Уилсон — о достижении Овечкина: если бы не я, мы бы говорили о Ягре

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:3) прокомментировал очередное достижение капитана команды Александра Овечкина. В этой встрече российский форвард забросил 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, повторив достижение Бретта Халла.
«Если бы не я, он бы уже превзошёл результат Халла. Там шайба чиркнула по моей руке или что-то в этом роде. Я должен был просто уйти с дороги, и тогда бы мы говорили о Ягре», — приводит слова Уилсона журналист Том Гулитти.
Канадский нападающий имел в виду свой первый гол в этом матче. Уже на третьей минуте встречи хоккеистам «столичных» удалось открыть счёт – после броска от синей линии от защитника Тревора ван Римсдайка шайба после нескольких рикошетов оказалась в сетке ворот «Баффало». Последним коснувшимся оказался форвард Уилсон, в которого отскочила шайба после подправления в исполнении Овечкина.
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