Фетисов: у Овечкина цель догнать и обойти Гретцки, всё остальное — проходящие моменты

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выход Александра Овечкина на четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
«У него цель догнать и обойти Гретцки, а всё остальное в этом плане — проходящие моменты. Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории. Ну и при этом не нужно забывать, что хоккей — это командная игра, и ребята, которые с ним играют, всё это тоже ощущают.
К тому же стать олимпийским чемпионом вслед за своей мамой — это тоже одна из задач для него», — приводит слова Фетисова ТАСС.
В настоящий момент 36-летний форвард имеет 741 заброшенную шайбу в НХЛ. Гретцки за свою карьеру забил 894 гола, занимая первое место в истории по данному показателю.
- 9 ноября 2021
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