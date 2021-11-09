У Овечкина новый юбилей в НХЛ. Сделал уже 600 передач и скоро обгонит Дацюка

Ови не только великий снайпер, но и один из лучших русских распасовщиков в истории НХЛ.

Не будет преувеличением сказать, что про погоню капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки знает любой человек, хотя бы мало-мальски интересующийся спортом в нашей стране. Вот и в сегодняшнем матче с «Баффало» (5:3) российский нападающий сделал очередной шажок на пути к вершине. Александру удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Теперь Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

Однако до рекорда легендарного канадца Овечкину осталось забить ещё 153 гола, и за развитием данной истории мы будем наблюдать на протяжении ещё минимум трёх, а то и более сезонов. Тогда как в другом рейтинге Александр может сильно продвинуться уже через пару лет. В матче с «Сэйбрз» 36-летний россиянин также отметился ассистентским дублем, дважды сумев помочь партнёрам отправить шайбы в ворота канадского голкипера Дастина Токарски.

Вторая голевая передача в матче стала 600-й для Александра за карьеру в НХЛ, что является пятым результатом в истории среди российских игроков. Овечкин превзошёл результат давно завершившего карьеру Алексея Ковалёва. Примечательно, что про снайперские достижения Овечкина говорят на каждом углу, тогда как его ассистентские способности зачастую остаются в тени. Но 600 передач Александр Великий сумел набрать за 1209 матчей в НХЛ, тогда как тому же Ковалёву понадобилось провести 1316 матчей, чтобы сделать 599 передач партнёрам.

Уже в самое ближайшее время Овечкин может значительно продвинуться в этом рейтинге, ведь до занимающего четвёртое место в национальном зачёте Павла Дацюка ему осталось выполнить всего четыре голевые передачи. Теоретически это отставание Александр может спокойно ликвидировать за два матча. Один из лучших распасовщиков в истории мирового хоккея завершил свою карьеру в НХЛ на отметке в 604 результативные передачи. На достижение этого результата Павлу понадобилось всего 953 матча.

В течение нынешнего сезона Александр должен спокойно врываться и в тройку лучших россиян по этому показателю. Ведь на третьем месте находится Сергей Зубов, сделавший 619 голевых передач в 1068 матчах. Абсолютно феноменальный результат в исполнении Зубова, если учесть то обстоятельство, что он является единственным защитником в пятёрке лучших среди россиян.

Топ-5 ассистентов в истории НХЛ среди российских игроков № Игрок Позиция Матчи Передачи 1 Сергей Фёдоров н. 1248 696 2 Евгений Малкин («Питтсбург») н. 940 680 3 Сергей Зубов з. 1068 619 4 Павел Дацюк н. 953 604 5 Александр Овечкин («Вашингтон») н. 1209 600

Дальше — сложнее. Национальный рекорд принадлежит тренеру сборной России Сергею Фёдорову, в активе которого 696 результативных передач в 1248 матчах в НХЛ. Результат своего бывшего партнёра по «Вашингтону» Александр, если позволит здоровье, может превзойти примерно через 2-2,5 года, в ходе сезона-2023/2024, но к тому моменту российский рекорд уже совершенно точно будет принадлежать другому человеку.

Сейчас на втором месте располагается нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 680 результативными передачами в 940 матчах. В этой регулярке 35-летний россиянин ещё не провёл ни одного матча, в данный момент продолжая восстанавливаться после перенесённой операции. Точные сроки возвращения Джино на лёд по-прежнему остаются неизвестными, но как только это случится, форвард «Пингвинз» сразу же устремится в погоню за результатом Фёдорова. И уже в этом сезоне Малкин должен выходить на первое место в этом рейтинге.

Стоит заметить, что во встрече с «Сэйбрз» ассистентский юбилей покорился и ещё одному форварду столичной команды – Евгению Кузнецову. Воспитанник челябинского хоккея сегодняшней ночью трижды ассистировал партнёрам, в результате чего добрался до отметки в 300 голевых передач за карьеру в НХЛ. 29-летний россиянин располагается в российском зачёте на 22-м месте и готов уже в следующем матче как минимум повторить результат Валерия Каменского (301).

Что касается Овечкина, то сегодня он стал вторым игроком в истории «Вашингтона», кому покорился рубеж в 600 голевых передач в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит шведу Никласу Бекстрёму (722). Если говорить о всей лиге, то Александр стал девятым действующим игроком, выбившим столь красивое число передач. Среди продолжающих карьеру хоккеистов первое место занимает нападающий «Флориды» Джо Торнтон (1104), следом идут Сидни Кросби (839), вышеупомянутый Бекстрём, Райан Гецлаф (713), Патрик Кейн (691), Малкин, а также Анже Копитар (662) и Джейсон Спецца (621).

Пресс-служба «Вашингтона» подметила очень важный нюанс очередного достижения своей легенды. Из 600 передач Овечкина 368 стали первостепенными, то есть теми, после которых непосредственно и были заброшены шайбы. По проценту (61,3) primary assist Александр находится на пятом месте в НХЛ среди действующих игроков, добравшихся до рубежа в 600 голевых передач. И это лишний раз доказывает, что не только своим мощным и точным броском из офиса славен 36-летний Ови.