Защитник «Рейнджерс»: в любой ситуации знаем, что Шестёркин оставит нас в игре

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер прокомментировал выступление в нынешнем сезоне голкипера клуба Игоря Шестёркина.



«Шестёркин на протяжении всего сезона показывает невероятную игру. По нашей игре вы можете заметить, сколько энергии мы получаем благодаря его уверенным действиям в воротах. Его сейвы держат нас на плаву.



Иногда случается, что у нас что-то не получается по ходу матча. Но мы всегда знаем, что у нас за спиной Шести, который в любой ситуации оставит нас в игре и в нужный момент сделает важное спасение. Мы верим в него», — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 10 матчах, выиграв в шести из них, отбивая 93,1% бросков и имея коэффициент надёжности 2,37.