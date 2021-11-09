Защитник «Рейнджерс»: в любой ситуации знаем, что Шестёркин оставит нас в игре
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер прокомментировал выступление в нынешнем сезоне голкипера клуба Игоря Шестёркина.
«Шестёркин на протяжении всего сезона показывает невероятную игру. По нашей игре вы можете заметить, сколько энергии мы получаем благодаря его уверенным действиям в воротах. Его сейвы держат нас на плаву.
Иногда случается, что у нас что-то не получается по ходу матча. Но мы всегда знаем, что у нас за спиной Шести, который в любой ситуации оставит нас в игре и в нужный момент сделает важное спасение. Мы верим в него», — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 10 матчах, выиграв в шести из них, отбивая 93,1% бросков и имея коэффициент надёжности 2,37.
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