«Витязь» пригласил на просмотровый контракт вратаря Сапрыкина, выступавшего в клубе 8 лет
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«Витязь» сообщил о приглашении на просмотровый контракт голкипера Игоря Сапрыкина, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Ранее 29-летний вратарь в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол», одержав в четырёх матчах две победы, отбивая 94,8% бросков и пропуская в среднем 1,46 шайбу за игру. Также он провёл одну игру за «Куньлунь» в Континентальной хоккейной лиге, отбив 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,15.
Ранее Сапрыкин находился в системе «Витязя» с 2010 по 2020 год (в основе — с 2012-го). Всего на его счету 103 матча в КХЛ, в которых он имеет 91,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,76.
«Витязь» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 22 очка.
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