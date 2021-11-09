«Витязь» пригласил на просмотровый контракт вратаря Сапрыкина, выступавшего в клубе 8 лет

«Витязь» сообщил о приглашении на просмотровый контракт голкипера Игоря Сапрыкина, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее 29-летний вратарь в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол», одержав в четырёх матчах две победы, отбивая 94,8% бросков и пропуская в среднем 1,46 шайбу за игру. Также он провёл одну игру за «Куньлунь» в Континентальной хоккейной лиге, отбив 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,15.



Ранее Сапрыкин находился в системе «Витязя» с 2010 по 2020 год (в основе — с 2012-го). Всего на его счету 103 матча в КХЛ, в которых он имеет 91,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,76.



«Витязь» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 22 очка.