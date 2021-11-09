Е. Бабенко пропустит остаток сезона, Колготин приступит к тренировкам через 10 дней
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Хоккейный клуб «Сочи» на официальном сайте сообщил о травмированных игроках и их сроках восстановления. Нападающий Егор Бабенко пропустит остаток сезона, форвард Дмитрий Колготин приступит к тренировкам 19 ноября.
«Для Егора Бабенко нынешний сезон, к сожалению, завершён. После проведённого обследования врачи диагностировали у нападающего разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция и длительное восстановление.
Дмитрий Колготин после прямого попадания шайбы в голову в матче с «Торпедо» проходит курс восстановления. У форварда перелом верхней челюсти, по прогнозам врачей он сможет приступить к тренировкам по индивидуальному графику через 10 дней», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
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