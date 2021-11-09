Вудкрофт не полетит со сборной Беларуси на турнир из-за болезни. Он готовил команду 2 дня

Главный тренер национальной сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт пропустит турнир в Словении по медицинским показаниям. Руководить командой будут Константин Кольцов и Михаил Грабовский, помогать специалистам – тренер Дмитрий Астапенко.
Сборная Беларуси отправится в Словению в среду, 10 ноября. С 11 по 13 ноября команде предстоит провести три матча – с хозяевами, а также с австрийцами и французами.
«Связано ли отсутствие Вудкрофта с плохим самочувствим? Да, в последние недели в минском «Динамо» ходит какой-то непонятный вирус. Крэйг тоже чувствовал себя не очень хорошо. Огромная ему благодарность, что он вообще вышел на лёд, общался с ребятами, работал два дня. Но мы всё же решили оставить его в Минске. С командой полетит Константин Кольцов, я также присоединюсь. Вообще, я изначально планировал отправиться со сборной в Словению, теперь появилась необходимость помочь ей в роли тренера.
Роль Астапенко? Он уже работал в паре с Кольцовым, они хорошо знакомы. Дмитрий отвечал за защитников, имеет огромный опыт работы в «Динамо». Поможет Кольцову в каких-то моментах – и на лавке, и в тренировочном процессе. Мне кажется, любая помощь команде сейчас нужна.
Цели? Посмотреть ребят, их уровень в международных матчах. Для многих это будет первый подобный опыт. Хотим дать парням возможность сыграть за сборную. А нам матчи дадут пищу для размышлений: что делать дальше с молодыми игроками этого возраста», – цитирует генерального менеджера команды Михаила Грабовского официальный сайт ФХБ.
- 9 ноября 2021
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