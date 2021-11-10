Тренер «Виннипега» сообщил, что Евгений Свечников продолжит играть в ведущем звене

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис оценил игру российского нападающего Евгения Свечникова.

«Свечников в ведущем звене? Он продолжит исполнять эту роль. У него это хорошо получается. Я вижу только позитивные моменты, их звено создаёт достаточно много опасных моментов. Нужно понимать, что при игре в ведущих звеньях существуют разные обязанности. Когда играешь в топ-6, тебе нужно постоянно думать о заброшенных шайбах и наборе очков, но при этом не забывать про остальные задачи. Нужно уметь делать всё и быть эффективным на обоих концах площадке. Свечников — чистый правый крайний форвард и играет на своём месте. Он провёл действительно хороший тренировочный лагерь. Коннор и Дюбуа, играя вместе с ним, набирают очки и имеют положительный показатель полезности, поэтому я не хочу портить химию в их звене. Я не буду делать изменения ради изменений. Сейчас нет никакой необходимости что-либо менять, так как они продолжают играть результативно», — приводит слова Мориса русскоязычная версия официального сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 10 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.