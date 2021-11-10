Тренер «Виннипега» сообщил, что Евгений Свечников продолжит играть в ведущем звене

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис оценил игру российского нападающего Евгения Свечникова.
«Свечников в ведущем звене? Он продолжит исполнять эту роль. У него это хорошо получается. Я вижу только позитивные моменты, их звено создаёт достаточно много опасных моментов. Нужно понимать, что при игре в ведущих звеньях существуют разные обязанности. Когда играешь в топ-6, тебе нужно постоянно думать о заброшенных шайбах и наборе очков, но при этом не забывать про остальные задачи. Нужно уметь делать всё и быть эффективным на обоих концах площадке. Свечников — чистый правый крайний форвард и играет на своём месте. Он провёл действительно хороший тренировочный лагерь. Коннор и Дюбуа, играя вместе с ним, набирают очки и имеют положительный показатель полезности, поэтому я не хочу портить химию в их звене. Я не буду делать изменения ради изменений. Сейчас нет никакой необходимости что-либо менять, так как они продолжают играть результативно», — приводит слова Мориса русскоязычная версия официального сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 10 матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
- 10 ноября 2021
-
03:23
-
03:16
-
02:24
-
02:03
- 9 ноября 2021
-
23:20
-
22:15
-
21:35
-
21:26
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:34
-
19:29
-
19:09
-
17:56
-
17:46
-
17:23
-
16:30
-
15:19
-
14:48
-
14:21
-
13:35
-
13:15
-
12:30
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:05