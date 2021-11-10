Барков стал лучшим снайпером в истории «Флориды», забросив свою 189-ю шайбу в НХЛ

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.
26-летнему финскому форварду «Флориды» Александру Баркову удалось продлить свою результативную серию до 7 матчей. В этой игре за 18.06 на льду он отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 189-й в составе «пантер», благодаря чему он обошёл своего соотечественника Олли Йокинена и стал лучшим снайпером в истории «Флориды».
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Всего Барков принял участие в 541 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 479 (189+290) очков при коэффициенте полезности «+53» и 100 минутах штрафного времени.
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