Гол Барабанова принёс «Сан-Хосе» выездную победу над «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимала на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Сан-Хосе» отличились Александр Барабанов, Логан Кутюр, Томаш Гертл (пустые ворота) и Джонатан Дален (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы за «Калгари» стал Милан Лучич.

27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. Таким образом, он набрал 5-е (1+4) очко в 7 играх.

26-летний российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.29 на льду не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».