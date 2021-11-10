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Гол Барабанова принёс «Сан-Хосе» выездную победу над «Калгари»

Гол Барабанова принёс «Сан-Хосе» выездную победу над «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимала на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Сан-Хосе» отличились Александр Барабанов, Логан Кутюр, Томаш Гертл (пустые ворота) и Джонатан Дален (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы за «Калгари» стал Милан Лучич.

27-летний российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. Таким образом, он набрал 5-е (1+4) очко в 7 играх.

26-летний российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.29 на льду не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».

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Барабанов забросил первую шайбу в текущем сезоне за «Сан-Хосе», поразив ворота «Калгари»
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Бёрнс, Хилл) – 20:47' (5x5)   1:1 Лучич (Манджапане, Дюбе) – 21:16' (5x5)   1:2 Кутюр (Хатакка, Мелош) – 44:18' (5x5)   1:3 Дален – 59:19' (en)
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