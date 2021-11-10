Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл Кракен»

Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл Кракен»
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в городе Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились: Алекс Пьетранджело, Евгений Дадонов, Ши Теодор и Райлли Смит. У гостей забросили Джордан Эберле и Янни Гурд.

Таким образом, Дадонов набрал пятое очко после 13 матчей. Всего на его счету три гола и две результативные передачи.

После 13 игр «Вегас» набрал 14 очков и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» с девятью баллами после 13 игр остался на 14-й строчке в той же конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Юханссон, Веннберг) – 04:49' (5x4)   1:1 Пьетранджело (Стивенсон, Каррье) – 19:34' (5x5)   1:2 Гурд (Танев, Донской) – 39:29' (5x5)   2:2 Дадонов (Каррье, Теодор) – 39:44' (5x5)   3:2 Смит (Теодор, Маршессо) – 40:30' (5x5)   4:2 Смит (Маршессо, Пьетранджело) – 41:16' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021