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«Анахайм» обыграл «Ванкувер» и одержал пятую победу подряд

«Анахайм» обыграл «Ванкувер» и одержал пятую победу подряд
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Сегодня, 10 ноября, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

На 12-й минуте при игре в большинстве Кэм Фаулер вывел готсей вперёд после передач Сонни Милано и Троя Терри, на 50-й в равных составах Исак Лундстрём увеличил преимущество «Анахайма», забив после ассистов Джейми Драйсдейла и Макса Комтуа, а на 54-й Джей Ти Миллер сократил отставание в счёте. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Брюк Бёзер. За 55 секунд до конца матча хозяева отыгрались в меньшинстве: Элиас Петтерсон забил, а помогли отличиться Куинн Хьюз и Брок Бёзер.

Победу в овертайме гостям принёс гол Троя Терри.

В составе хозяев в матче принимал участие российский форвард Василий Подколзин.

Таким образом, «Анахайм» набрал 17 очков после 14 матчей и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции, «Ванкувер» с 12 баллами после 13 игр остался на 11-й строчке в той же конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Фаулер (Милано, Терри) – 11:18' (5x4)   0:2 Лундестрём (Драйсдейл, Комтуа) – 49:15' (5x5)   1:2 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 53:29' (5x5)   2:2 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 59:05' (4x5)   2:3 Терри (Гецлаф, Драйсдейл) – 63:52' (3x3)
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