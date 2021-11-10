«Анахайм» обыграл «Ванкувер» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 10 ноября, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

На 12-й минуте при игре в большинстве Кэм Фаулер вывел готсей вперёд после передач Сонни Милано и Троя Терри, на 50-й в равных составах Исак Лундстрём увеличил преимущество «Анахайма», забив после ассистов Джейми Драйсдейла и Макса Комтуа, а на 54-й Джей Ти Миллер сократил отставание в счёте. Ему ассистировали Куинн Хьюз и Брюк Бёзер. За 55 секунд до конца матча хозяева отыгрались в меньшинстве: Элиас Петтерсон забил, а помогли отличиться Куинн Хьюз и Брок Бёзер.

Победу в овертайме гостям принёс гол Троя Терри.

В составе хозяев в матче принимал участие российский форвард Василий Подколзин.

Таким образом, «Анахайм» набрал 17 очков после 14 матчей и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции, «Ванкувер» с 12 баллами после 13 игр остался на 11-й строчке в той же конференции.