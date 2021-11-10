Василевский минуту играл без лезвия конька в формате 3х5 и не пропустил
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оказался без лезвия конька во время игры команды в меньшинстве с «Каролиной Харрикейнз». Команды играли 3х5, а Василевский сумел не пропустить за это время.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Всего в этой встрече Василевский отразил 29 бросков из 31.
В текущем сезоне на счету голкипера 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, однако пока он ни разу не смог оформить шат-аут.
В следующей встрече «Тампа» дома сыграет с лидером конференции «Флоридой Пантерз».
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