Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский минуту играл без лезвия конька в формате 3х5 и не пропустил

Василевский минуту играл без лезвия конька в формате 3х5 и не пропустил
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оказался без лезвия конька во время игры команды в меньшинстве с «Каролиной Харрикейнз». Команды играли 3х5, а Василевский сумел не пропустить за это время.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Всего в этой встрече Василевский отразил 29 бросков из 31.

В текущем сезоне на счету голкипера 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, однако пока он ни разу не смог оформить шат-аут.

В следующей встрече «Тампа» дома сыграет с лидером конференции «Флоридой Пантерз».

Новость по теме
«Каролина» в овертайме победила «Тампу». У А. Свечникова – 15-е очко в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021