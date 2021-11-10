Барбашёв: с Бучневичем знаем друг друга очень хорошо. Играть с ним – одно удовольствие

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением об игре с форвардом Павлом Бучневичем.

«С каждой игрой взаимодействие становится всё лучше. Мы с Бучневичем играли вместе несколько лет назад на молодежном чемпионате мира. Знаем друг друга очень хорошо. Играть с ним – одно удовольствие.

Играть в центре очень здорово, и я от этого получаю удовольствие. Понимаю, что я должен прибавлять в каких-то компонентах. Но надеюсь, что продолжу и дальше играть как центрфорвард.

Наш вратарь провел выдающийся матч, сделал много важных сэйвов. Если бы не он, мы легко могли бы проиграть. Но наш голкипер был бесподобен, вселяя уверенность своими действиями во всю команду. В целом мы рады, что завершили выезд на хорошей ноте. Во время поездки взяли пять очков из восьми, хотя встречались с очень хорошими соперниками», – цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ на русском языке.