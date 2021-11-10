СКА ведёт переговоры с Комаровым, Вей перейдёт в «Барыс»

Как стало известно «Чемпионату» Линден Вей перейдёт из СКА в «Барыс», а Лео Комаров пополнит состав петербуржцев.

СКА не просто так проворачивает подобного рода сделку с Линденом. Вполне возможно, что армейцы бы и оставили канадца в своих рядах, но сейчас у них появилась новая цель. В ближайшее время, после того, как платёжка команды Валерия Брагина будет очищена по результатам ухода Вея, в Санкт-Петербурге с большой долей вероятности окажется нападающий Лео Комаров. Кстати, прекрасно знакомый нынешнему неофициальному консультанту клуба Олегу Знарку по совместной работе и чемпионству в московском «Динамо».



Сейчас Комаров является игроком системы «Айлендерс». Чисто формально он числится в клубе АХЛ «Бриджпорт», но по факту сидит 13-м форвардом на трибуне и просто смотрит хоккей. Интересно, что Лео отыграл весь прошлый плей-офф, а сейчас он, не будучи травмированным, провёл за «островитян» всего один матч в регулярке. Одно время Комарова ставили даже в одну тройку с Барзалом, однако теперь финский нападающий совсем скис в Северной Америке.