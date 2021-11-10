Вей близок к переходу из СКА в «Барыс», а в Питере ждут Лео Комарова. Главные инсайды КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ наступила пауза на Кубок Карьяла, но новостей по-прежнему хватает. Впереди болельщиков и команды ждут Юрьев день, а уже сегодня мы подвезли вам новую порцию информации в нашей еженедельной рубрике «Инсайды недели». Если в прошлый раз мы посвятили её Олегу Знарку и Вадиму Шипачёву, то сегодня поговорим про Линдена Вея и Лео Комарова.

Линден Вей покинет СКА?

Да, это так. Сразу отметим, что у питерских армейцев сейчас перебор легионеров. Их шесть человек: вратарь Юханссон, защитники Лехтонен, Робинсон и Фантенберг, а также нападающие Вей и Кемппайнен.

Есть неприкосновенные фигуры. Юханссон очень хорош в воротах, Лехтонен получает более получаса игрового времени и закрывает большинство, а Кемппайнену нет равных на точке вбрасывания. Не подвергается сомнению и кандидатура Робинсона, а вот по Фантенбергу можно было бы и подумать.

Самым же слабым звеном в этой цепочке выглядит центральный нападающий Линден Вей. Центрфорвардов у СКА пруд пруди, а у канадца нет казахстанского паспорта и он занимает легионерскую позицию, проигрывая конкуренцию другим кандидатам.

Куда перейдёт Вей?

По нашей информации, Линден вернётся в казахстанский «Барыс». Именно по выступлению за клуб из Нур-Султана (на тот момент ещё из Астаны) этого нападающего узнали болельщики КХЛ. Затем форвард немного поиграл в Швейцарии, после чего перебрался в ЦСКА.

В столице России нападающий провёл два сезона, стал обладателем Кубка Гагарина, а затем отправился в другую столицу нашей родины, Северную. Однако с зарплатой Вея (порядка 60 млн руб. в год) держать его стало слишком дорого. Кстати, многие могут подумать, что для «Барыса» такой актив тоже слишком дорогой, но нужно помнить, что в клубе играет Даррен Диц – самый высокооплачиваемый хоккеист лиги на сегодняшний день с зарплатой в 100 млн руб. в переводе на российскую валюту. Даже динамовец Вадим Шипачёв по новому контракту получает меньше.

Фото: photo.khl.ru

На кого рассчитывает СКА?

СКА тоже не просто так проворачивает подобного рода сделку. Вполне возможно, что армейцы бы и оставили канадца в своих рядах, но сейчас у них появилась новая цель. Как нам стало известно, в ближайшее время, после того, как платёжка команды Валерия Брагина будет очищена по результатам ухода Вея, в Санкт-Петербурге с большой долей вероятности окажется нападающий Лео Комаров. Кстати, прекрасно знакомый нынешнему неофициальному консультанту клуба Олегу Знарку по совместной работе и чемпионству в московском «Динамо».

Сейчас Комаров является игроком системы «Айлендерс». Чисто формально он числится в клубе АХЛ «Бриджпорт», но по факту сидит 13-м форвардом на трибуне и просто смотрит хоккей. Интересно, что Лео отыграл весь прошлый плей-офф, а сейчас он, не будучи травмированным, провёл за «островитян» всего один матч в регулярке. Одно время Комарова ставили даже в одну тройку с Барзалом, однако теперь финский нападающий совсем скис в Северной Америке.

Что ж, похоже, люди Олега Валерьевича Знарка, столь хорошо ему известные по «Динамо», начинают собираться в СКА. При этом Комаров, по крайней мере в свои лучшие годы, действительно был хорош. Это «подкожный» форвард, способный вывести соперника из себя, потолкаться на пятаке и выстрелить в самый нужный момент. В плей-офф такие люди просто необходимы. Опыта и мастерства им не занимать.