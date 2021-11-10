СКА обменял Вея в «Барыс», получив взамен права на Капанена

В рамках обмена между СКА и «Барысом» состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей. Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.
Взамен СКА получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ «Барысом» в 2013 году. Сейчас Капанен является игроком «Питтсбург Пингвинз».
Отметим, Линден Вей уже выступал в составе «Барыса» в сезоне-2017-18.
После ухода из казахстанского клуба Вей играл в ЦСКА, а затем в СКА. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.
Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Барыса» к завершению международной паузы. В «Барысе» Вей будет выступать под номером 19.
- 10 ноября 2021
-
17:15
-
16:46
-
16:35
-
16:29
-
15:30
-
14:11
-
13:48
-
12:56
-
12:40
-
12:23
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
09:40
-
09:24
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:31
-
08:03
-
07:49
-
07:38
-
07:29
-
07:13
-
06:49
-
06:27
-
06:10