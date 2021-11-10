СКА обменял Вея в «Барыс», получив взамен права на Капанена

В рамках обмена между СКА и «Барысом» состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей. Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Взамен СКА получит спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован в рамках КХЛ «Барысом» в 2013 году. Сейчас Капанен является игроком «Питтсбург Пингвинз».

Отметим, Линден Вей уже выступал в составе «Барыса» в сезоне-2017-18.

После ухода из казахстанского клуба Вей играл в ЦСКА, а затем в СКА. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне КХЛ спортсмен сыграл за СКА 21 матч и заработал 11 (5+6) очков.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Барыса» к завершению международной паузы. В «Барысе» Вей будет выступать под номером 19.